De verhalen dateren uit de periode van 1988 tot en met 2017, en de 57-jarige schrijver gaat met de bundel stilistisch misschien niet in de breedte, hij duikt er thematisch wel mee in de diepte. Trouwe Eugenides-lezers zullen in ‘Luchtpost’ een personage uit de roman ‘Huwelijk’ (2011) herkennen, en ‘Het vulva-orakel’ zal liefhebbers van de Pulitzerprijs-winnende intersekse-roman ‘Middlesex’ (2002) vertrouwd in de oren klinken. Maar wat de verhalen echt met elkaar en met de romans verbindt, zijn Eugenides’ geliefkoosde thema’s: seksualiteit, geld, de uitgedoofde lust van langdurige relaties, de ‘chronische kwaal’ begeerte en de manier waarop Amerika werkt. Dat het met je land net als met jezelf is, weet de naar verluidt gelukkig getrouwde auteur daarover te melden: ‘Hoe meer je erover te weten kwam, hoe meer je had om je over te schamen.’

Eugenides’ personages zijn geplaagde mensen: door dementie (‘Klagers’), dysenterie (‘Luchtpost’), een gebrek aan werkzaam zaad (‘Spuit’), een straatverbod (‘Zoek de schuldige’) of een torenhoge berg schulden (‘Oude muziek’). Het zijn door het leven ingehaalde figuren die met hun dromen in de kofferbak op de pechstrook staan en blij mogen zijn dat een schrijver als Eugenides zich vol humor en mededogen over hen ontfermt. Vooral de mannen zijn vaak sneue figuren die in deze #MeToo-tijden heel wat #IHave-bekentenissen af te leggen zouden hebben. Eugenides plaatst ze in een bundel klassiek vertelde verhalen waarin de metaforen soms te gemakkelijk zijn — een dementerende vrouw verdwijnt bijvoorbeeld in een sneeuwstorm — maar waarin de melancholische inzichten in de menselijke natuur vaak in ogenschijnlijk onbelangrijke alinea’s verstopt zitten. Zo omschrijft hij de jarenlange vriendschap tussen twee oude vrouwen als ‘een manier om compensatie te zoeken voor bepaalde onderdelen van het leven die minder bevredigend bleken dan was voorgespiegeld’.