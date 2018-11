Vorig jaar publiceerde historicus Philipp Blom een knappe geschiedenis over de maatschappelijke gevolgen van de kleine ijstijd. Hij eindigde met een teleurstellend zwakke tirade over de klimaatverandering. In dit sikkeneurige essay gaat een boze Blom op hetzelfde elan door met een slap aftreksel van andere auteurs – Naomi Klein verwoordde en onderbouwde dezelfde ideeën eerder al beter – over stokpaardjes als de digitalisering en de consumptiemaatschappij.