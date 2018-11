Tommy Wieringa - De heilige Rita

Verkoper van militaire curiosa Paul Krüzen ziet de vooruitgang van de maatschappij met lede ogen aan, allicht omdat die in het provinciedorpje Mariënveen – waar hij woont, voor zijn oude vader zorgt en naar de hoeren gaat – veel weg heeft van achteruitgang. De penetrante landerigheid is aanleiding en decor om het over de zeven hoofdzonden te hebben, en een ongenadige samenloop van hebzucht, woede en onkuisheid mondt uit in een aanzwellende wraakfantasie. De jongste Wieringa is schrijnend én geestig, en jaloersmakend mooi geschreven.