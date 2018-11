Maile Meloy - Blijf rustig

Fijn dat de titel zo’n goed advies is, of we hadden dit onding een paar keer tegen de muur gekeild. In deze schrijfworkshop-achtige chicklit-thriller werkt Maile Meloy een afgezaagde plot – kindjes verloren op vakantie – slordig en zouteloos uit. Het boek leest als een opstel uit de middelbare school en bevat een waslijst aan schokkende thema’s die op emoties mikken, maar op de zenuwen werken. Kortom: een schaamteloze graai naar uw geld van een auteur die al meermaals heeft bewezen dat ze écht goed kan schrijven.