Matthew Weiner - Heather, volmaakt

Matthew Weiner schrijft soepele middellange zinnen, maar je zult de bedenker van de tv-hit ‘Mad Men’ niet snel op een mooie beeldspraak betrappen in dit verhaaltje over het perfecte Amerikaanse gezinnetje dat (verrassing!) toch niet zo perfect blijkt te zijn. ‘Heather, volmaakt’ laat zich in één ruk uitlezen, maar dat heeft meer met de lengte dan met de literaire kwaliteit van de novelle te maken: dit is het scenario van een magere aflevering van een soapserie, aangedikt met goedkope huis-tuin-en-keukenpsychologie.