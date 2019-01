Bas van Bavel - De onzichtbare hand

Professor Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht heeft nagelaten zijn academische studie over markteconomieën bondig en toegankelijk te maken. Dat is zonde, want de boodschap van dit gedetailleerde onderzoek in alle hoeken van de wereldgeschiedenis is bijzonder relevant. Van Bavel beschrijft aan de hand van vier historische voorbeelden hoe elke markteconomie zichzelf onvermijdelijk vernietigt doordat de economische elite haar rijkdom via politieke macht afschermt. Een belangrijke waarschuwing.