Dorthe Nors - Spiegel spiegel schouder

Hoe Dorthe Nors’ roman over een neurotische vertaalster van Zweedse krimi’s vorig jaar op de longlist van de Man Booker International Prize is gesukkeld, mag een raadsel heten. In een halfslachtige stream of consciousness-stijl die familiale en relationele herinneringen mengt met een heden van moeizame rijlessen en massages, rommelt de Deense auteur een fragiel vrouwenportret bijeen. De metafoor van iemand die letterlijk en figuurlijk vastzit in de tweede versnelling, is pijnlijk voor de hand liggend.