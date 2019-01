In de tweede roman van de bekroonde kortverhalenschrijver Nathan Englander worden de verborgen agenda’s achter de oorlog tussen Israël en Palestina van 2002 tot 2014 blootgelegd. In een te gemaakt vertelperspectief zet een onbekwame spion zichzelf gevangen en sterft de enige Joodse generaal die van zijn bestaan af weet. Deze spionageroman over hoe waarheid met drie camera’s verschilt van waarheid met vier camera’s is intrigerend genoeg, maar duikelt meermaals in de valkuil van de gimmick.