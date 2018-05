Nicci French - De dag van de doden

En die vallen bij bosjes. Het duurt geen tien pagina’s voor het eerste lijk in een zilverkleurige bestelwagen van de Londense Hampstead Heath komt afgedonderd. Wie daar achter zit, laat zich snel raden want waar Sherlock Holmes zijn Moriarty had, heeft Frieda Klein haar Dean Reeve, een psychopaat met een ongezonde obsessie voor de psychotherapeute. Maar hij schrijft geen lange liefdesbrieven om haar aandacht te trekken. Nee, hij geeft er de voorkeur aan om gruwelijke moorden te plegen. En als het even kan op mensen die Klein ook kent. Al is Reeve – hoe gaan die dingen in zo’n psychopatenbrein? – ook niet ál te kieskeurig over wie hij zo allemaal aan zijn mes van vlijmscherp Duits staal rijgt. De olie in de motor die de psychologische spanning in ‘De dag van de doden’ draaiende moet houden, is dan ook niet de vraag wie alle moorden pleegt, maar wel wie het onvermijdelijke finale duel overleeft: Frieda Klein of Dean Reeve?