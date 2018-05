3.5 5 0

In een surreële, onderkoelde stijl toont Koeleman (what’s in a name?) hoe schrijvers als slangenbezweerders de realiteit naar hun hand proberen te zetten. ‘Het wikkelhart’ is prikkelend, bijwijlen rauw en ranzig, maar mist pit door een protagonist die zich nét te veel in weltschmerz wentelt. Navelstaarderij zouden we het niet noemen, maar de roman ontwijkt zowat alle maatschappelijke relevantie. Een boekenvakboek pur sang.