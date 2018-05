4.0 5 0

In dit geval ontmoeten we Jane, die een eeuw geleden in het agrarische zuiden van de VS door een genitale misvorming altijd incontinent en kinderloos zal blijven. Ze compenseert dat met veerkracht, menslievendheid en een maagdelijke kijk op de wereld. Voelbaar vervuld van liefde voor zijn eigen hoofdpersoon en voor de natuur schrijft Watson een authentieke levensschets die binnen de lijntjes kleurt, maar toch schittert.