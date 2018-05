In een door Russisch totalitarisme lamgelegd land gaat een jongetje alleen op zoek naar zijn verdwenen moeder. Hij trotseert meedogenloze gruwel en ontbering die zijn eigen menselijkheid besmetten. Ook voor de lezer is het verwoed zoeken naar iets waardevols dat de kilte overstijgt. Tsjechische prijswinnares Bellová serveert vlakke karakters in een duisternis die amper opgelicht wordt door een louterende mildheid of originele allegorie. ‘Het meer’ is stil water zonder diepe grond en mondt uit in een onaangename leeservaring.