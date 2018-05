Thomas Wolfe is een wilde meesterverteller en, zo blijkt uit zijn debuut uit 1929, één van de architecten van de Amerikaanse roman. ‘Daal neder, engel’ is een autobiografische coming-of-ageroman die tijdens het lezen aanvoelt als kanovaren op een wildwaterstroom met jazzmuzikanten langs de oever. Deze vuistdikke compositie is een uitdaging, maar Wolfes gebeitelde zinnen belonen door telkens vanuit het concrete te knipogen naar zoiets menselijks en universeels als de begeerte om onstuimig en bestierend te leven.