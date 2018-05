Niemand beter dan Luc Haekens om een bijtende satire over het huidige Vlaamse televisielandschap te schrijven. Alleen vergeet de journalist van het VIER-programma ‘De ideale wereld’ deze keer ook echt te bijten. Zijn debuutroman over de op- en neergang van een commerciële zender is een milde en bijwijlen hilarische hekeling van bestaande televisieformats die met herkenbaarheid en een heldere stijl op de lachspieren mikt, maar door iets te weinig taalplezier en ongelukkige metaforen ook weleens op de zenuwen werkt.