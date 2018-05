Jona Van Rein sticht brand in zijn ouderlijke huis en glimlacht wanneer hij zijn zwaar verminkte gezicht bestudeert: nu kan zijn vader hem niet meer slaan.

De vader-zoonrelatie mondt uit in een religieus getinte bildungsroman vol mythevorming. Jammer dat de symbolische verwijzingen niet verder reiken, waardoor ‘Ninja Nero’ weinig boeiends vertelt. Geen gebrek aan originele vondsten en verbanden, maar soms legt Bart Koubaa in een te theatrale stijl veel gewicht in Van Reins geestesontwikkeling.