3.5 5 0

Ivo van de Wijdeven legt de kiem van het woekerende christelijk-nationalistische autoritarisme bloot in het interbellum. De bedreven politiek analist biedt een helder inzicht in de wortels van de tegendraadse koers die die landen vandaag volgen, en hij waarschuwt terecht voor het opschietende conservatief-nationalisme in West-Europa.