Plotgewijs zijn er weinig verrassingen, maar het einde is knap opgebouwd. Het ritme hapert soms wel en de stijl is hier en daar onzorgvuldig (of ligt dat aan de vertaler?). De truc met de verschillende standpunten is niet nieuw. Wél nieuw is de benadering van migratie en integratie die dit boek, in tijden van weinig nuance, het lezen waard maakt.