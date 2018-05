Rachel Kushner - Club Mars

Het probleem met lezen was dat het zo onophoudelijk was. Dan wist je je aandacht zo lang vast te houden tot je een hele alinea gelezen had, en dan kwam er gewoon nog één en bleven ze maar komen.’ Het is één van Rachel Kushners eigen personages dat zich een weinig enthousiaste lezer toont, maar voor alle duidelijkheid: hij heeft het in bovenstaand citaat niet over de roman waarin hij figureert. Hoewel ‘Club Mars’ hier en daar werd weggezet als tranerige literatuur zonder plot maar mét een boodschap, is de opvolger van Kushners bejubelde roman ‘De vlammenwerpers’ een weergaloos werk waarin het blijven komen van de alinea’s alleen maar kan worden toegejuicht.