3.0 5 0

‘Niet dat het iets uitmaakt’ is tongue in cheek, relativerend, slimmig. Net als het hoofdpersonage trouwens, dat schijnbare nonchalance uitstraalt en tegelijk irritant arrogant én extreem charismatisch is. Beetje Brett Easton Ellis, maar dan zonder de drugs. In het Engels hebben ze voor een boek als dit het woord ballsy uitgevonden. Wij kijken al uit naar Moermans volgende.