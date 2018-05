Tot professor Mendelsohns verbazing schrijft zijn 82-jarige, afstandelijke vader zich in voor het Odyssee-seminarie waarin hij de complexe verhouding tussen familiebanden en identiteit behandelt.

In het kielzog van Homeros’ protagonist laveert Mendelsohn aanvankelijk nogal bruusk tussen academische studiemomenten en persoonlijke anekdotes, maar met de klassikale zoektocht naar betekenis in het heldenepos als meeslepend ankerpunt vaart deze dubbele queeste richting behouden thuiskomst. De Oude Grieken zijn weer helemaal in.