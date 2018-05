Iemand die in bovennatuurlijke mogelijkheden begint te geloven, kan zichzelf niet langer als volkomen geestelijk gezond beschouwen, denkt inspecteur Ralph Anderson, die de gruwelijke moordzaak onderzoekt in Stephen Kings nieuwste thriller. Zijn 58ste al, als je verhalenbundels, non-fictie en ander los werk niet meetelt. Hoe het met de geestelijke gezondheid van de trouwe lezers van dat omvangrijke oeuvre gesteld is, moeten ze elk voor zich uitmaken, maar dat ze enigszins bereid moeten zijn om bovennatuurlijke mogelijkheden te aanvaarden als verklaring voor het onverklaarbare, is een understatement. Op die bereidheid bouwde de 70-jarige schrijver een carrière die hem onder andere drie villa’s en een privéjet opleverde.

Diezelfde bereidheid zorgt er evenwel ook voor dat de driehonderd pagina’s lange eerste helft van ‘De buitenstaander’ zo goed als overbodig wordt. In dat als een klassieke detective opgebouwde deel doet King namelijk niets meer dan vervelende variaties verzinnen op de vraag wat er nu toch in godsnaam aan de hand zou kunnen zijn met de vermeende moordenaar, die blijkbaar naar een lezing van Harlan Coben kan gaan terwijl hij mijlenver daarvandaan op een kinderlijkje staat te ejaculeren. Lezers worden tijdens het zich in de haren krabben uitgenodigd om zich in te leven in de uit keiharde logica opgebouwde leefwereld van de onderzoeker en volbloed scepticus Anderson, die koppig rationele verklaringen naar voren blijft schuiven. Maar laat het impliciete contract dat lezers met King afsluiten nu net de belofte zijn dat ze hun scepticisme van bij de eerste pagina achterwege zullen laten. Een bovennatuurlijk mysterie lees je hoogst zelden om te weten of de butler dan wel het kamermeisje het gedaan heeft, maar om de fantasie aan het werk te zien van iemand die al sinds 1974 met merkbaar plezier de wildste verhalen bedenkt.