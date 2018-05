De Indiaanse schrijfster Louise Erdrich maakt prachtig gebruik van haar achtergrond om rake dingen te zeggen over religieus fanatisme en de natuur die zich tegen de mens keert door de evolutie om te draaien.

4.0 5 0

In ‘Toekomstig huis’ eindigen zwangerschappen met de dood, een genetische mutatie of een gedwongen overgave. Geënt op de angsten van (zwangere) vrouwen en misschien wel elke mens, is deze soms wat doordravende maar spannende en bijna filosofische dystopie naast zwartgallig ook hoopvol.