Philip Roth - Waarom schrijven?

Roths dood valt samen – wie regelt die dingen? – met de publicatie van ‘De verzamelde non-fictie 1960-2013’. ‘Waarom schrijven?’ heet dat boek, en inderdaad, als schrijven eigenlijk ‘ondoenbaar’ is, zoals Roth meende, waarom zou je het dan doen? Het korte antwoord is dit: omdat de roman een fantastische plek is waar alles kan wat in het gewone leven niet kan. Roth besefte dat als scholier al, toen hij een eigen toneelstuk opvoerde: je kunt de naarste dingen uitbraken en er toch mee wegkomen.

Van die Vrijplaats Verbeelding heeft hij, als speelse libertijn, volop gebruikgemaakt, zeker vanaf het boek dat hem in 1969 beroemd en berucht maakte, ‘Portnoy’s Complaint’ – een verkenning van het weerzinwekkende, het onaanvaardbare, het excentrieke. En een spermafontein. Zijn romans leverden hem de faam op een vrouwenhater en een Jodenhater te zijn, iets wat zo haaks op zijn eigen aanvoelen stond dat hij er moeilijk mee kon leven. Een flink deel van zijn non-fictiewerk bestaat dan ook uit een verdediging van zijn morele flank, in zijn eigen woorden ‘zijn blijkbaar oneindige karwei van zelfrechtvaardiging’. In een hem typerend stuk verbeterde hij bijvoorbeeld zijn eigen lemma op Wikipedia (‘ieders handigste encyclopedie’). Net als in zijn romans is zijn ingewikkelde verhouding tot zijn Jood-zijn een centraal onderwerp in zijn essays. De weerlegging van zijn vermeende vrouwenhaat kan ook bondig uitvallen: ‘Maak het niet mooier dan het is,’ zei hij een interviewster, ‘door het ‘feministische kritiek’ te noemen. Het is stompzinnig lezen.’