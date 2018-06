Hun eerste versie wordt vervolgens door de maestro geredigeerd en afgewerkt. Om die reden wordt James Patterson weleens smalend de Henry Ford, of zelfs de McDonald’s, van de misdaadschrijverij genoemd. Maar wie zijn wij om te oordelen over ’s mans businessplan? Niemand noemt Pieter Paul Rubens de McDonald’s van de Vlaamse schilderkunst, hoewel hij in zijn atelier net zo goed anderen in zijn plaats liet schilderen om meer opdrachten te kunnen aannemen. Bovendien is Pattersons medeschrijver deze keer niemand minder dan voormalig president Bill Clinton.

De pittige pageturner die de krasse zeventigers samen schreven, laat zich verkopen als het perfecte huwelijk van James Pattersons vakmanschap en Bill Clintons expertise. En wat die expertise nu ook weer precies inhield, wordt in het eerste hoofdstuk meteen duidelijk. Daarin dreigt presidentiële hoofdfiguur Jonathan Lincoln Duncan uit zijn ambt ontzet te worden. Niet omdat hij, zoals Bill, zijn kwakje achterliet op de jurk van een stagiaire en daarover loog, maar wel omdat hij gebeld zou hebben met een terrorist — een vergelijkbaar vergrijp in hedendaags Amerika. Wat daarop volgt, is een kloeke thriller die achterkamerpolitiek mengt met terreurdreiging, en een actieheld opvoert die de Harrison Ford uit Wolfgang Petersens ‘Air Force One’ in herinnering brengt.