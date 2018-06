Een lijk zonder ledematen drijft in het smerige water van een meer in 18de-eeuws Stockholm. Een teringlijer en een kreupele tuchtwachter pluizen de zaak uit hoewel niemand er echt om geeft.

3.5 5 0

Niklas Natt och Dag, telg uit een adellijke familie, mengt noordse noir met sociaal realisme in een hard-boiled historische thriller die je genadeloos onderdompelt in de naar stront en darmen ruikende pagina’s van de Zweedse geschiedenis en je pas weer bovenhaalt wanneer je geleerd hebt ‘dat achterbaksheid een regel is zonder uitzonderingen.’