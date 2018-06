3.5 5 0

Queen of gcrime Karin Slaughter doet opnieuw wat ze het best kan: een molotovcocktail brouwen met ingrediënten waar andere misdaadschrijvers hoogstens een smoothie uit weten te puren. Geheime levens en binnenlands Amerikaans terrorisme leveren niet de verrassendste plot, maar Slaughter bezorgt haar lezers andermaal zuurstoftekort met haar brutale geweldsuitbarstingen en emotionele investering in vrouwelijke hoofdpersonages.