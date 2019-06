Madeleine Albright - Fascisme, een waarschuwing

Albright weet waarover ze praat. In 1939 vluchtten haar ouders uit Tsjechië voor de nazi’s. Ze keerden terug in 1946, om vervolgens opnieuw op de vlucht te slaan, ditmaal voor de communisten. ‘Ik kan het thema van migranten en vluchtelingen daarom onmogelijk koel en analytisch benaderen. Ik kan geen respect opbrengen voor politici die met haat zaaien stemmen proberen te trekken.’

Albright schreef het boek nadat één van haar studenten opmerkte dat een fascistische beweging in de VS best voet aan grond kan krijgen, net omdat iedereen er zo zeker van is dat het niet kan. En dan was er natuurlijk de verkiezing van die ene man. Albright: ‘Als we fascisme beschouwen als een wond uit het verleden die bijna is geheeld, dan is Trump in het Witte Huis plaatsen zoiets als het verband losrukken en aan de korst krabben.’