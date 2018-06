3.0 5 0

Zijn tour de France raast over de simplistische snelweg van de vroegere hiërarchische hofcultuur naar de hedendaagse starre samenleving. Tot aanslagen hem dwongen om stil te staan en uit het cliché te stappen. Daardoor leest deze reisgids makkelijk als een vluchtig zomers ritje langs monarchie en gastronomie, maar tegelijk doordacht in de hoofdstukken over immigratie en terrorisme.