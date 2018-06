4.0 5 0

Oud en minder oud leed laait op rond de kwestie of iemand moeder is dankzij een bloedband of via onvoorwaardelijke liefde. Hoewel het déjà-vugevoel bij de doorgeprikte façade van het perfecte plaatje ervoor zorgt dat ‘Kleine brandjes overal’ niet heel lang nasmeult, is dit caleidoscopische drama, dat bij ethische dilemma’s nuance boven simpliciteit plaatst, een vurige aanrader.