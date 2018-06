Knausgård is het bekendst om zijn autobiografische romans – miljoenen lezers zijn dankzij de zesdelige ‘Mijn strijd’-cyclus op de hoogte van zijn ontbijtrituelen en erectiestoornissen – maar zelf vindt de schrijver zijn essays beter. Die schrijft hij voor The New York Times, voor The Paris Review of voor de leut. En twee jaar geleden voor het vierluik ‘Herfst’, ‘Winter’, ‘Lente’ en – als Knausgård ergens aan begint, laat hij niet af – ‘Zomer’.

‘Het Amerika van de ziel’ bloemleest nu uit de traktaten die hij tussen 1996 en 2013 heeft geschreven. Knausgård mijmert daarin over wolken, Led Zeppelin en Bijbelvertalingen. ‘Als indertijd iemand mij, als 17-jarige hartstochtelijke atheïst en antichristen, had verteld dat ik me twintig jaar later even hartstochtelijk zou bezighouden met vragen over de Bijbel, had ik waarschijnlijk gedacht dat ik verraad pleegde tegenover mezelf.’ Hij plaatst ook voetnoten bij het geval Anders Breivik, bericht over de dood en onderstreept het belang van de Noorse gigant Knut Hamsun, de schrijver die in 1920 de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen, later dweepte met het nationaalsocialisme en hier in niet minder dan zes essays wordt vermeld.