Waar de Joodse historicus in ‘Sapiens’ en ‘Homo Deus’ de geschiedenis van de mensheid en de toekomst van het leven op aarde bondig en helder uit de doeken deed, richt hij zijn door Barack Obama en Bill Gates geprezen denkvermogen in ‘21 lessen’ op wat er momenteel in de wereld gebeurt en wat daar de diepere betekenis van is. In essentie zoekt Harari naar de zin van het leven, en met de overmoed van iemand die eerder al tweehonderdduizend jaar menselijke geschiedenis in 400 bladzijden wist te proppen, denkt hij die klus te kunnen klaren met 21 losjes aan elkaar geplakte artikelen. Pardon, lessen. Waarvan de leerstof vaak een beetje tegenvalt.

Harari ziet, niet geheel onterecht, drie grote, mogelijke problemen voor de mens vandaag: een kernoorlog, de klimaatverandering en technologische ontwrichting. Hij toont zich een meesterlijke verteller wanneer hij uitlegt hoe het allemaal zover is kunnen komen, maar hij blijkt ook een wild gokkende voorspeller wanneer hij het bijvoorbeeld over de toekomst van de arbeidsmarkt heeft. Artificiële intelligentie zou het merendeel van de mensen zijn job kunnen kosten. Tja. Het kan vriezen, het kan dooien. Al lijkt, met de opwarming van de aarde, dooien net iets waarschijnlijker. Het grootste probleem met Harari’s toegankelijke schrijfstijl is dat hij zo vlot vertelt dat je weleens vergeet dat zijn boodschap soms al te simpel is. De grens tussen bedrieglijk eenvoudig en ondoordacht wordt bij momenten wel heel erg dun.