4.0 5 0

Elk personage wordt op unieke wijze geconfronteerd met de groene reuzen en werpt zich in de strijd voor hun behoud. Met de overtuigingskracht van een erudiet bioloog en de passie van een milieuactivist laat Powers ons stilstaan bij de genialiteit en onmisbaarheid van bossen. Hoewel wat meer snoeiwerk vollere bloei had gebracht, is deze meesterlijke ecofictie een broodnodige ode aan duurzaamheid.