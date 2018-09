Arnon Grunberg - Goede mannen

Zijn eerste zoon, Borys, was een stille, in zijn broek poepende jongen voor wie de Pool en zijn vrouw Wen ooit een therapeutische pony hadden gekocht. De pony heette Manja – een knipoog naar de ‘Seinfeld’-fans onder zijn lezers, van wie ik vermoed dat ze met veel zijn, want qua humor en invalshoek op de werkelijkheid vertonen Grunberg en Jerry Seinfeld veel raakvlakken. Maar die pony bleek niet genoeg troost te bieden aan de gekwelde Borys, en na ongeveer honderd pagina’s springt de jongen voor de aanstormende intercity naar Amsterdam.

Vanaf dan zoomt Grunberg in op vijf vragen: hoe ga je als koppel om met een niet uit te spreken drama, en met ijle schuldgevoelens? Wat is troost? Wat is een echte man? Wat is een góéde man? En hoe gaan boze witte mannen om met het langzaam binnensijpelende besef dat ze er nu schijnbaar minder toe doen dan vroeger?