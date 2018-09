2.5 5 0

Van de grofgebekte branie en losgeslagen fantasie waarmee ex-journalist Marnix Peeters in 2012 met ‘De dag dat we Andy zijn arm afzaagden’ de Vlaamse letteren te lijf ging, blijft in zijn verslag van de midlifecrisis van autoverkoper Barry King vooral de grofgebektheid over. Peeters grossiert in makkelijk in de mond van zijn personages gelegde platitudes over godsdienst en homofilie, maar vat wél, heel af en toe, grimmig spottend de asgrauwe tristesse van ‘een leven met zo min mogelijk kleerscheuren’.