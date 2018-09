4.5 5 0

Tot een ondenkbare tegenslag hun loyaliteit onder druk zet. Dankzij het diepmenselijke inzicht van de door Oprah Winfrey aangeprezen schrijfster sta je als lezer niet in één, maar in drie paar schoenen. Je rent via hartroerende interacties vol liefde, zelfopoffering en feilbaarheid richting climax. Een weergaloze les in perspectief en empathie.