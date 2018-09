Adam Tooze - Gecrasht

4.0 5 0

Adam Tooze, een verontwaardigde historicus aan Columbia University, schreef wellicht het meest diepgaande relaas over de roekeloze bankiers en wegkijkende politici die de economie de gracht in reden, maar ondanks de scherpe toon vermindert de complexiteit het leesplezier. De indrukwekkende analyse verschaft wel belangrijke inzichten in de politieke gevolgen van de financiële crisis in de voorbije tien jaar. Zo versterkten de VS hun dominantie door hun bondgenoten uit de gracht te takelen.