Een beproefd genre, waar de voormalige secretaris-generaal van de Unesco weinig aan toe te voegen heeft. Hoewel zijn ik-figuur de Geschiedenis zelf is, weet d’Ormesson haar nauwelijks tot leven te brengen. De troetelfilosoof van menige Franse president toont zich een erudiet en belezen historicus, maar vertelt bijna niets over bijna alles, terwijl het in gebalde geschiedenisboeken beter omgekeerd is.