In sommige romans zuigt het verhaal de aandacht weg van de reden waarom een romancier schrijft.

Niet in ‘Als de schaduw die verdwijnt’, waarin Antonio Muñoz Molina de ontsnapping van de hoofdverdachte van de moord op Martin Luther King reconstrueert. Net als in Louis Paul Boons ‘De Kapellekensbaan’ ligt bij de Spaanse schrijver de nadruk op het schrijfproces, niet op het resultaat. Deze metastructuur verandert samen met de dodelijk accurate taal een trage zoektocht in een intrigerend (zelf)onderzoek naar de mythologisering van een moord.