3.0 5 0

In deze brochure voor het brede publiek gaat Ludo Abicht beknopt en vlot, maar slordig in op de geschiedenis, tradities en kenmerken van de gesloten, aartsconservatieve gemeenschap van ongeveer 20.000 Antwerpenaren. Hij slaagt er toch in het begrip voor hen te vergroten, door onder meer de verrassend herkenbare chassidische legenden te vertellen.