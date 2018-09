Het nieuwste boek van de Amerikaanse onderzoeksjournalist die in de jaren 70 met zijn Watergate-onthullingen mee Richard Nixon ten val bracht, is een minutieus verslag van de chaos die onder Donald Trump in het Witte Huis heerst. Het is ook een houterig geschreven portret dat The Donald geen enkele stem zal kosten.

1.5 5 0

De ontelbare keren dat Bob Woodward zijn president een variatie op ‘godverdomme’, ‘bullshit’ of ‘het kan me geen zak schelen’ in de mond legt, zijn gebaseerd op deep background-interviews met hooggeplaatste bronnen die er telkens bij waren toen de weinig presidentiële woorden vielen. Op die manier toont de 75-jarige reporter overtuigend aan dat de Verenigde Staten geleid worden door een domme, ijdele, gemene, grofgebekte, onvoorspelbare, bijwijlen kinderachtige en, vaker nog, leugenachtige opperbevelhebber. De vraag is of die ‘onthullingen’ iemand zullen tegenhouden om opnieuw voor de man te stemmen. Meer nog, zijn het niet net die eigenschappen die hem in het Witte Huis deden belanden?

Natuurlijk hoeft een verslaggever het stemgedrag van zijn lezers niet te beïnvloeden. Volgens Woodward is het niet zijn taak om partij te kiezen, maar om de feiten te presenteren. ‘Feitelijk’ is dan ook de positiefste term waarmee Woodwards schrijfstijl, of het ontbreken ervan, omschreven kan worden. Een ander woord is: kurkdroog. Zo vermeldt Woodward bij de introductie van elke nieuwe politieke speler welhaast obsessief de lichaamslengte, maar slaagt hij er op geen enkel moment in om de voor zijn relaas belangrijke figuren als economisch adviseur Gary Cohn (1 meter 90), White House Staff Secretary Rob Porter (1 meter 93) of minister van Defensie James Mattis (1 meter 75) tot leven te brengen. Zelfs de meest kleurrijke figuren uit de presidentiële hofhouding, zoals voormalig minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, voormalig hoofdstrateeg Steve Bannon of huidig minister van Justitie Jeff Sessions blijven in Woodwards vertelling grijze en onuitgediepte personages. ‘Angst’ is dan ook een dodelijk saaie opeenvolging van Witte Huis-scènes waarin nauwelijks een narratieve lijn te ontwaren valt. Enkel in de proloog toont de Washington Post-reporter enig verteltalent, met een soort literaire trailer voor het punt dat hij meer dan 400 pagina’s lang zal blijven herkauwen: dat Donald Trump een compleet onvoorspelbare leider is, en dat zijn staf soms heel ver moet gaan om zijn gevaarlijkste karaktertrekken te onderdrukken.

Bob Woodward is geen goed verteller, en al helemaal geen vloeiende schrijver. Dat maakt van de indirect voor twee Pulitzerprijzen verantwoordelijke onderzoeker en interviewer niet noodzakelijk een slechte journalist. Daar zijn andere redenen voor. Fake news kun je ‘Angst’ bezwaarlijk noemen, het boek bevat welhaast géén news. In heel Woodwards verslag is geen enkel nieuwsfeit te vinden dat niet eerder gepubliceerd werd, geen enkele harde aanklacht, geen enkele goed onderbouwde gedachtegang en geen enkele kritische analyse. Als de meest gerespecteerde vertegenwoordiger van de vierde macht beweert dat zijn boek geschreven is ‘aan de hand van honderden uren interviews met directbetrokkenen en getuigen van de gebeurtenissen’, dan kun je ervan op aan dat hij over de nodige opnames beschikt om zijn informatie te staven. Wanneer hij het vervolgens categorisch vertikt om die informatie van enige politieke of historische context te voorzien, kun je je afvragen waarom hij die opnames niet gewoon rechtstreeks online heeft geplaatst. Wat heb je er immers aan om zoveel feiten te presenteren, als je er alleen maar mee aantoont dat president Trump een schreeuwlelijk is die liever televisiekijkt dan dossiers leest?

De wereld mag meer verwachten van een man met een reputatie zoals die van Bob Woodward. Als de publicatie van ‘Angst’ het heetste journalistieke vuur is dat Trump aan de schenen wordt gelegd, dan heeft Zijne Presidentiële Hoogheid van de door hem zo verguisde pers niets te vrezen. So sad!