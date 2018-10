De Vlaamse Sartre is in Anderlecht geboren, op 7 augustus 1920.

4.0 5 0

Jan Walravens introduceerde op z’n eentje het existentialisme in onze contreien. Hij had kort na de Tweede Wereldoorlog als essayist, journalist en redenaar een overzichtelijk programma: Vlaanderen op z’n kop zetten. Boon en Claus, zijn makkers bij het tijdschrift Tijd en Mens, deden mee. Wat een goed idee van Nederlands hoogleraar Jos Joosten om helder op te schrijven hoe belangrijk Walravens was, mandarijn én vernieuwer.