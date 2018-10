3.5 5 0

Deze keer geen grenzeloze liefdesgeschiedenis zoals in zijn met de Golden Man Booker bekroonde ‘De Engelse patiënt’, maar wel het verhaal van een man die terugdenkt aan het geheime leven van zijn moeder en zijn jeugd in het naoorlogse Engeland. Ondaatjes klassieke vertelkunst verrast zelden, maar is even meeslepend als de draaikolken in het water van de Theems, waarop zijn hoofdpersonage het leven en de liefde ontdekt.