Voor vrouwen is het lastiger, merkte Sheila Heti. De Canadese brak in 2013 door met de filosofische roman ‘Hoe moet je zijn?’. In ‘Moederschap’ stelt ze vaak de juiste vraag: waarom impliceert het vrouw-zijn nog steeds moederschap? Wel moet je haar stijl kunnen verdragen. Het boek is een roman, maar leunt hier en daar naar het essayistische, elders naar een dagboek, en wordt soms wat zweverig. Een persoonlijk essay over dit onderwerp ware krachtiger geweest.