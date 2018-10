3.5 5 0

En hij kan het nog goed vertellen ook. Via de geschiedenis van de speurtocht naar fossiele resten van mensapen en aapmensen - het verschil blijkt van historisch belang - zoekt de Gouden Uil-winnaar van ‘El Negro en ik’ in zijn tiende boek een antwoord op de vraag naar wat de mens nu precies mens maakt. Westerman verliest zich bijwijlen iets te gretig in meta-uitweidingen over zijn vak, maar niemand stelt complexe vragen even helder als hij.