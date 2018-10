3.5 5 0

Zo kreeg de Koerdisch-Turkse mensenrechtenadvocaat Selahattin Demirtas niet alleen 8,4 procent van de stemmen bij de jongste presidentsverkiezingen, hij schreef in de cel ook een verhalenbundel over wat mannen onschuldige vrouwen aandoen in de Turkse samenleving. De vertellingen van telkens enkele bladzijden over eremoord, armoede en oorlog, zijn ondanks de simpele schrijfstijl aangrijpend.