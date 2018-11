3.0 5 0

In zijn ‘Vreemdeling zoekt kamer’ uit 1947 zoekt een Tsjechische arts onderdak in het naoorlogse New York. Hij wordt er geconfronteerd met middelmatigheid, alcoholisme, geil bloed en misverstanden die ontstaan uit het pijnlijke inzicht dat iedereen een afgesloten, verwarrende wereld in zich draagt. De spankracht van dat inzicht wordt evenwel verzwakt door een met te veel uitroeptekens onderstreept gebrek aan subtiliteit.