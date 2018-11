3.5 5 0

Net als in zijn picareske western ‘De gebroeders Sisters’ en de neogotische romance ‘Ondermajordomus Minor’ koppelt de Canadese auteur in zijn verhaal over een fortuinen verbrassende weduwe, haar zoon en hun kat Kleine Frank droogkomische dialogen en existentieel absurdisme aan een zeldzame vergevingsgezindheid voor het menselijk tekort.