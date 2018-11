3.0 5 0

De auteur van het gelauwerde ‘Rivieren’ schept figuren die lijden onder de last van hun verbrokkelende zelfbeeld. Alleen blijven zijn verhalen soms hangen in komische of overdreven dramatische situaties, in tegenstelling tot Storms novelle uit 1877. Dat is een minutieus gestructureerde raamvertelling waarin de droefenis piekt als een schilder zijn overleden kind en muze moet achterlaten.