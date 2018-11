Marek Sindelka - Materiaalmoeheid

4.0 5 0

Een betoverende vluchtelingenroman die toont hoe pijn een brandmerk is voor het geheugen. De sprankelende taal van Tsjechisch toptalent Marek Sindelka verliest in Edgar de Bruins vertaling geen spatje van haar glans. Dit verhaal is even zwierig als belangrijk: het vat de schijnbaar oneindige lijdensweg van de vluchteling, ontbloot de verstrengeling van lichaam en herinnering en jongleert behendig met een dubbel vertelperspectief. Maar wees gewaarschuwd: dit boek kruipt in uw kleren en komt er wekenlang niet uit.