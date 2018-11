Yanis Varoufakis - De mondiale minotaurus

3.0 5 0

De kortstondige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis vertelt klaar en duidelijk hoe volgens hem de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog op twee verschillende manieren de wereldeconomie vormgaven en hoe het systeem in 2008 in elkaar stortte. De originele theorie maakt zijn betoog interessant en een schematische opbouw houdt het overzichtelijk, maar zijn militante retoriek ondermijnt de geloofwaardigheid. Al lijkt het in 2011 verschenen boek vandaag gedateerd, toch is het een kritische lezing waard.